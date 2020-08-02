В матче Кубка Стэнли было назначено два буллита впервые с 1923 года

В первом матче квалификации Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Монреалем» (2:3 ОТ) было назначено два буллита.

В третьем периоде его исполнял нападающий «Пингвинз» Конор Шири, в овертайме — форвард «Канадиенс» Джонатан Друэн. Оба свои попытки не реализовали.

Conor Sheary misses the net on the penalty shot

2-2 #GoHabsGo pic.twitter.com/3QeyFhZEMy — Here's Your Replay ?? (@TheReplayGuy) August 2, 2020 Drouin loses the handle on the penalty shot in OT pic.twitter.com/52UkMdmUFH — Here's Your Replay ?? (@TheReplayGuy) August 2, 2020

Ранее в истории розыгрышей Кубка Стэнли был только один случай, когда в одном матче назначалось более одного буллита. В первом матче финальной серии 1923 года между «Оттавой Сенаторз» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено 3 штрафных броска, из которых ни один не был реализован.