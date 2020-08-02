В матче Кубка Стэнли было назначено два буллита впервые с 1923 года
08:25
В первом матче квалификации Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Монреалем» (2:3 ОТ) было назначено два буллита.
В третьем периоде его исполнял нападающий «Пингвинз» Конор Шири, в овертайме — форвард «Канадиенс» Джонатан Друэн. Оба свои попытки не реализовали.
Ранее в истории розыгрышей Кубка Стэнли был только один случай, когда в одном матче назначалось более одного буллита. В первом матче финальной серии 1923 года между «Оттавой Сенаторз» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено 3 штрафных броска, из которых ни один не был реализован.
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