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В матче Кубка Стэнли было назначено два буллита впервые с 1923 года

08:25
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В первом матче квалификации Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Монреалем» (2:3 ОТ) было назначено два буллита.

В третьем периоде его исполнял нападающий «Пингвинз» Конор Шири, в овертайме — форвард «Канадиенс» Джонатан Друэн. Оба свои попытки не реализовали.

Ранее в истории розыгрышей Кубка Стэнли был только один случай, когда в одном матче назначалось более одного буллита. В первом матче финальной серии 1923 года между «Оттавой Сенаторз» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено 3 штрафных броска, из которых ни один не был реализован.

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