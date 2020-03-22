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«В голове не укладывается». Бывший тренер Овечкина — о 700 голах Александра в НХЛ

15:40
Рафаил Ишматов. Фото ФХР.
Рафаил Ишматов. Фото ФХР.

Бывший тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением о том, что помогло форварду «Вашингтона» Александру Овечкину забросить 700 шайб в НХЛ.

— Его 700 голов для вас — это нечто невообразимое?

— Да, в голове не укладывается. Надо отдать ему должное. Это говорит о том, что целеустремленность у него по сей день есть. А главное — рекорд (Уэйна Гретцки), который он, видимо, хочет побить. Имеет право. Саша — пример для подражания молодым, как профессионально и гордо надо относиться к своей работе. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Рафаила Ишматова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-trenera-rafaila-ishmatova-pro-17-letnego-aleksandra-ovechkina-1655338/

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