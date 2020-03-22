Бывший тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением о том, что помогло форварду «Вашингтона» Александру Овечкину забросить 700 шайб в НХЛ.

— Его 700 голов для вас — это нечто невообразимое?

— Да, в голове не укладывается. Надо отдать ему должное. Это говорит о том, что целеустремленность у него по сей день есть. А главное — рекорд (Уэйна Гретцки), который он, видимо, хочет побить. Имеет право. Саша — пример для подражания молодым, как профессионально и гордо надо относиться к своей работе. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Рафаила Ишматова — здесь.