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Сегодня, 19:34

В Америке хоккеист получил бессрочную дисквалификацию за расистский жест

Иван Шитик
Корреспондент
Лига Западного побережья.
Фото Twitter

Защитник «Южной Каролины» Джордан Суббан подвергся оскорблению на расовой почве от игрока «Джексонвилля» Джейкоба Панетты. Инцидент произошел во время матча команд в Лиге Западного побережья.

23 января лига на официальном сайте объявила, что Панетта получил бессрочную дисквалификацию на время разбирательств.

Напомним, Джейкоб Панетта полез к Суббану во время матча, расставив руки и изображая обезьяну. Темнокожий игрок не выдержал этого и набросился на обидчика, после чего началась массовая потасовка.

Джордан Суббан
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Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
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22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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