В Америке хоккеист получил бессрочную дисквалификацию за расистский жест

Защитник «Южной Каролины» Джордан Суббан подвергся оскорблению на расовой почве от игрока «Джексонвилля» Джейкоба Панетты. Инцидент произошел во время матча команд в Лиге Западного побережья.

23 января лига на официальном сайте объявила, что Панетта получил бессрочную дисквалификацию на время разбирательств.

Напомним, Джейкоб Панетта полез к Суббану во время матча, расставив руки и изображая обезьяну. Темнокожий игрок не выдержал этого и набросился на обидчика, после чего началась массовая потасовка.