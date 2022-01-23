«Филадельфия» может обменять Клода Жиру в дедлайн

«Филадельфия» рассматривает возможность обмена капитана команды Клода Жиру. Однако пока с самим игроком, у которого в контракте прописан запрет на обмен, клуб переговоров не вел, сообщает The Athletic.

33-летний Жиру был выбран «Летчиками» на драфте-2006 под общим 22-м номером. Он провел всю карьеру в составе «Флайерз».

В этом сезоне форвард провел 38 матчей и набрал 33 (14+19) очка.

Контракт с Жиру с кэпхитом 8,275 миллиона долларов истекает следующим летом.