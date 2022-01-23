На матче в Северной Америке произошел новый скандал на почве расизма

Хоккеист команды «Джексонвилль», которая выступает в Лиге Западного побережья, Джейкоб Панетта показал некрасивый жест сопернику. Он полез к защитнику «Южной Каролины» Джордану Суббану, расставив руки и изображая обезьяну.

После этого на льду началась массовая потасовка.

They don't call the east coast league the jungle because my brother and the other black players are the monkeys! Hey @jacobpanetta you shouldn't be so quick delete your Twitter or your Instagram account you will probably be able to play again... that's what history says but things pic.twitter.com/8zOJ9q47pk — P.K. Subban (@PKSubban1) January 23, 2022

Отметим, что 26-летний Джордан является братом защитника «Нью-Джерси» Пи Кея Суббана и голкипера «Баффало» Малькольма Суббана.

Джордан Суббан был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ в 2013 году в четвертом раунде под общим 115-м номером.

Ранее в АХЛ напападающий «Сан-Хосе Барракуда» был дисквалифицирован на 30 матчей за расистский жест в адрес темнокожего соперника.