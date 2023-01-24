Участие Овечкина в матче против «Колорадо» находится под вопросом

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что участие капитана команды Александра Овечкин в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» находится под вопросом, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Накануне 37-летний россиянин возобновил тренировки с основным составом. 24 января он также занимался в общей группе.

Овечкина пропустил последний матч «Кэпиталз» против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

В сезоне-2022/23 Овечкин набрал 52 (30 + 22) очка в 48 матчах за «Вашингтон».

«Кэпиталз» сыграют против «Колорадо» 25 января, начало — в 5.00 (мск).