«Сан-Хосе» готов разрешить другим клубам обсудить с нападающим Майером новый контракт

Несколько клубов НХЛ проявляет интерес к форварду «Сан-Хосе» Тимо Майеру, сообщает TFP

В это число входят «Нью-Джерси» и «Рейнджерс». Но также есть еще несколько команд, которым интересен 26-летний швейцарский нападающий «Сан-Хосе».

Отмечается, что «Сан-Хосе» готов предоставить другим командам возможность вести переговоры с агентом Майера о подписании нового соглашения с игроком.

Майер набрал 47 (27+20) очков при полезности «минус 14» в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.