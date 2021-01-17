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Тротц: «Варламов и Сорокин не заслужили такого»

09:28
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после разгрома от «Рейнджерс» (0:5) отметил, что травма голкипера Семена Варламова на раскатке является абсолютно недопустимой.

Россиянин получил травму после броска одноклубника. Шайба попала ему ниже маски в область ключицы.

Вместо Варламова ворота защищал россиянин Илья Сорокин. Для него это был дебют в НХЛ.

«Конечно, Сорокин оказался в очень тяжелой ситуации. Мы сами нанесли травму Варламову на раскатке, — цитирует Тротца сайт НХЛ. — Думаю, что это абсолютно недопустимо. Игроки должны понимать, что вратарь является, пожалуй, самым важным хоккеистом в команде. Они должны помочь ему размяться. Но они думали о чем-то еще. Илья этого не заслужил, не заслужил этого и Варли. На раскатке так нельзя себя вести. Можно сказать, что все началось с нее, а затем продолжилось в матче. Мы так играли до самого конца».

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