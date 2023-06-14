Третьяк считает, что к Бобровскому не может быть претензий по игре в финале плей-офф НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский показал блистательную игру в плей-офф НХЛ.

«Если бы не его блистательная игра, вряд ли бы «Флорида» дошла до финала. Конечно, его команда послабее «Вегаса». У соперника сильные нападение и защита, и то, что «Флорида» вообще попала в финал, — дорогого стоит, это большой успех команды. По моему мнению, фаворитами в плей-офф были «Бостон», «Торонто», «Каролина». Но «Флорида» обыграла эти команды, и в тех победах 70% заслуга Бобровского. В последних матчах с «Вегасом», конечно, защита просто развалилась, ее разрывали после выходов «два в один», с добивания, вопросов к Бобровскому быть не может», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Команда Бобровского уступила «Вегасу» в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 1-4. «Голден Найтс», за который выступает еще один россиянин Иван Барбашев, впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.