Давыдов считает, что Бобровский играл без поддержки в защите в финале Кубка Стэнли

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов считает, что Голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому было тяжело играть без поддержки партнеров по команде в защите в финале плей-офф НХЛ против «Вегаса».

«Когда моменты возникают без сопротивления, то вратарю противостоять им крайне сложно. Можно сделать кучу сейвов, но если команда в обороне не помогает, то моментов возникает очень много, как было в этой серии. При этом у Сергея сумасшедший показатель по отбитым броскам, и это говорит о том, что 100-процентных голевых моментов у его ворот создавалось большое количество, и его сейвы держали «Флориду» на плаву. Но одному справиться со всем этим валом моментов сложно», — приводит слова Давыдова ТАСС.

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» на домашней арене разгромил «Флориду» со счетом 9:3.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».