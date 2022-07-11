Третий брат из семьи Строумов вышел на рынок свободных агентов этим летом

«Филадельфия» сделала квалификационные предложения 13 игрокам. Три хоккеиста выйдут на рынок свободных агентов: нападающие Мэттью Строум и Максим Сушко, а также голкипер Кирилл Устименко, сообщает сайт «Летчиков».

Отметим, что 23-летний Мэттью является братом Дилана и Райана Строумов. И все они этим летом окажутся на рынке свободных.

«Чикаго» не собирается делать квалификационное предложение 25-летнему Дилану.

А 29-летний Райан пока не получил предложение о новом контракте от «Рейнджерс».