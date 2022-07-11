Скотт Мелланби стал старшим советником генерального менеджера «Сент-Луиса»

Бывший нападающий «Сент-Луиса» Скотт Мелланби стал старшим советником генерального менеджера «Блюз», сообщает сайт клуба.

За свою карьеру в НХЛ форвард провел 1431 матч за «Филадельфию», «Эдмонтон», «Флориду», «Сент-Луис» и «Атланту». Он набрал 840 (364+476) очков и 2579 минут штрафа.

Последнее время он занимал пост помощника генерального менеджера «Монераля».

До этого он был помощником главного тренера «Блюзменов».