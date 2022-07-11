Нападающий Дален не получит квалификационное предложение от «Сан-Хосе»

Нападающий Джонатан Дален не получит квалификационное предложение от «Сан-Хосе». 24-летний швед выйдет на рынок свободных агентов, сообщает San Jose Hockey Now.

В прошлом сезоне он провел в НХЛ 61 матч и набрал 22 (12+10) очков.

Дален был выбран «Оттавой» под общим 42-м номером на драфте 2016 года.

Затем он был обменян в «Ванкувер», но после конфликта с руководством клуба уехал играть в Швецию.