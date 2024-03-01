Осипов: «Тяжело будет, но, думаю, Овечкин справится»

Защитник «Автомобилиста» Максим Осипов верит, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Слежу, читаю. Удачи ему, конечно. Все ждем, когда он побьет. Будет очень круто, праздник для всех нас, российских хоккеистов. Осталось 56 шайб и контракт до 2026 года? Так прямо на тоненького, тяжело будет, но, думаю, он справится», — цитирует Metaratings.ru Осипова.

38-летний россиянин забросил 838 голов в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории. Чтобы выйти на первое место и догнать Уэйна Гретцки ему надо забросить еще 56 шайб.