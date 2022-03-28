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Сегодня, 02:15

Тренин в матче с «Филадельфией» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

25-летний россиянин забросил шайбу на 21-й минуте и сделал счет 1:2.

На данный момент на счету Тренина 22 (16+6) очка в 64 матчах сезона.

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4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

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Калгари

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И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Джереми Суэймен

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