Тренин обратился в арбитраж НХЛ

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин обратился в арбитраж НХЛ, сообщается на официальном сайте Ассоциации игроков лиги.

Всего в арбитраж обратились 24 хоккеиста, в том числе экс-вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (17+7) очка. Также форвард набрал 3 (3+0) очка в 4 играх плей-офф, став лучшим снайпером «Предаторз» в этом розыгрыше Кубка Стэнли.