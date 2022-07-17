Нападающий Энгвалль подписал новый контракт с «Торонто»

Нападающий Пьер Энгвалль подписал новый контракт с «Торонто». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата хоккеиста по новому соглашению составит 2,25 миллиона долларов.

В прошлом сезоне 26-летний швед установил личный рекорд результативности, набрав 35 (15+20) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 3 результативные передачи в 7 матчах.

Энгвалль был выбран «Торонто» в седьмом раунде драфта-2014 под общим 188-м номером.