Плат прокомментировал свой победный гол в ворота «Колорадо»

Чешский нападающий «Тампы» Ондржей Палат поделился эмоциями после своего победного гола в ворота «Колорадо» (3:2) в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиге.

«Старалсь открыться и немного затеряться между соперниками. Я увидел Хедди, а он увидел меня, так что для меня это был простой бросок. Я просто пытался щелкнуть, и, к счастью, шайба зашла в ворота», — цитирует Палата официальный сайт НХЛ.

После пяти встреч счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестая игра состоится 27 июня в Тампе.