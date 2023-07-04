Уилл Бутчер подписал однолетний контракт с «Питтсбургом»

Защитник Уилл Бутчер подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой в 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Бутчер провел за «Техас Старз» 65 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых набрал 42 (6+37) очка.