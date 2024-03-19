Генменеджер «Питтсбурга» Дубас рассказал о новом контракте Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас раскрыл некоторые подробности продления контракта с капитаном клуба Сидни Кросби.

«Конечно, я думаю, что это будет личное обсуждение с Сидом, мной и агентом Пэтом Бриссоном, когда сезон завершится. Все довольно четко выразили свою позицию по поводу этого факта — все хотели бы, чтобы он завершил карьеру в «Питтсбурге», — приводит слова Дубаса The Athletic.

Действующее соглашение канадца с «Питтсбургом» рассчитано до конца сезона-2024/25.

В составе «пингвинов» 36-летний канадец провел 1257 матчей, в которых набрал 1570 (583+987) очков. Вместе с клубом из Пенсильвании он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Питтсбург» находится на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 69 очков в 67 встречах.