Тренер «Вашингтона» — о достижении Овечкина: «Это грандиозно. Еще один пример его величия»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина. Россиянин отметился результативной передачей в матче против «Далласа» (4:5). Благодаря этому Овечкин достиг отметки в 1500 очков в НХЛ.

Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов.

«Это грандиозно. Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В текущем регулярном сезоне 38-летний Овечкин провел 23 встречи и набрал 15 (5+10) очков.