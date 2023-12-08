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Сегодня, 11:55

Фетисов назвал большим достижением преодоление Овечкиным отметки в 1500 очков в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что преодоление российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным отметки в 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ является большим достижением для всего мирового спорта.

«Большое достижения для мирового спорта в целом. Хочется пожелать Саше, чтобы он побил главный рекорд Уэйна Гретцки по голам. Не все идет так, как хотелось бы, понятно, что психологическое давление со всех сторон, но я уверен, что он добьется этого. 1500 очков уже набирали, это не только он, конечно, это большое достижение. Молодец, поздравляю его, красавчик. Но если он побьет рекорд Гретцки по голам, то это будет самое крутое достижение в мировом спорте, не только в хоккее», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игроков в истории НХЛ.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.

Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!

Источник: https://tass.ru/sport/19488811
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«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Тренер «Вашингтона» — о достижении Овечкина: «Это грандиозно. Еще один пример его величия»
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Филадельфия 26 14 12 30
3 Айлендерс 25 11 14 29
4 Каролина 26 14 12 29
5 Вашингтон 23 12 11 27
6 Нью-Джерси 24 13 11 27
7 Питтсбург 25 11 14 25
8 Коламбус 28 8 20 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 17 8 37
2 Флорида 25 15 10 32
3 Детройт 25 14 11 32
4 Торонто 23 13 10 30
5 Тампа-Бэй 28 12 16 29
6 Монреаль 26 11 15 25
7 Баффало 27 11 16 24
8 Оттава 21 10 11 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 26 16 10 34
2 Даллас 25 15 10 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 25 13 12 28
5 Нэшвилл 26 14 12 28
6 Сент-Луис 25 13 12 27
7 Миннесота 24 9 15 22
8 Чикаго 25 8 17 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 23 16 7 35
3 Ванкувер 27 17 10 35
4 Калгари 26 11 15 25
5 Сиэтл 27 8 19 22
6 Эдмонтон 23 10 13 21
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
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8.12 03:00
Монреаль – Лос-Анджелес
 0 : 4
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Оттава – Торонто
 3 : 4
8.12 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 5 : 6 ОТ
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Вашингтон – Даллас
 4 : 5 Б
8.12 03:00
Бостон – Баффало
 1 : 3
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Айлендерс – Коламбус
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Нэшвилл – Тампа-Бэй
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Чикаго – Анахайм
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Тампа-Бэй

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Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 25 17
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

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Детройт

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