Фетисов назвал большим достижением преодоление Овечкиным отметки в 1500 очков в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что преодоление российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным отметки в 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ является большим достижением для всего мирового спорта.
«Большое достижения для мирового спорта в целом. Хочется пожелать Саше, чтобы он побил главный рекорд Уэйна Гретцки по голам. Не все идет так, как хотелось бы, понятно, что психологическое давление со всех сторон, но я уверен, что он добьется этого. 1500 очков уже набирали, это не только он, конечно, это большое достижение. Молодец, поздравляю его, красавчик. Но если он побьет рекорд Гретцки по голам, то это будет самое крутое достижение в мировом спорте, не только в хоккее», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игроков в истории НХЛ.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Филадельфия
|26
|14
|12
|30
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Каролина
|26
|14
|12
|29
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|24
|13
|11
|27
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|28
|8
|20
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|17
|8
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
|Торонто
|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|26
|11
|15
|25
|7
|Баффало
|27
|11
|16
|24
|8
|Оттава
|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|26
|16
|10
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|25
|13
|12
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|7
|Миннесота
|24
|9
|15
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|25
|5
|Сиэтл
|27
|8
|19
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|0 : 4
|8.12
|03:00
|
Оттава – Торонто
|3 : 4
|8.12
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|5 : 6 ОТ
|8.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|4 : 5 Б
|8.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|1 : 3
|8.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|7 : 3
|8.12
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|5 : 1
|8.12
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|1 : 0
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|2 : 4
|8.12
|05:00
|
Калгари – Каролина
|3 : 2
|8.12
|05:00
|
Аризона – Филадельфия
|1 : 4
|8.12
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|1 : 2
|8.12
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|2 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84