Агент Овечкина — о 1500 очках нападающего в НХЛ: «Продолжаем работать и идти вперед к рекордам»

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» отреагировал на достижение российского нападающего, который достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Он первый из российских игроков, кому удалось этого добиться.

«1500 очков Александра Овечкина в НХЛ — это большая веха, историческое событие. Поздравляю Сашу с этим достижением. Продолжаем работать и идти вперед к рекордам», — сказал Чистяков «СЭ».

Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игроков в истории НХЛ.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.