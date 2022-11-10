Тренер «Миннесоты»: «Капризов — явно один из лучших игроков НХЛ»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал игру форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

«Он явно один из лучших игроков лиги. Шайба все время у него», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

25-летний россиянин отметился дублем в матче с «Анахаймом и стал второй звездой игрового дня НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел 15 матчей, в которых набрал 15 (10+5) очков.