Макгинн: «Когда «Питтсбург» играет в свою игру, мы можем победить кого угодно»

Форвард «Питтсбурга» Брок Макгинн прокомментировал игру команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

«Все здесь верят в процесс, который мы делаем. Я думаю, что, когда команда играет правильно и играет в свою игру, мы можем победить кого угодно. Нам просто нужно снова собраться, отправиться в Торонто и провести еще одну хорошую игру», — приводит слова Макгинна пресс-служба клуба.

«Вашингтон» с 14 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 12 очками — на 14-й строчке.