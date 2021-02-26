Тренер «Флориды» — об игре Бобровского с «Далласом»: «Такие победы я называю вратарскими»
10:20
Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль поделился мнением от игры вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:2).
«Считаю, что он сыграл отлично. Такие победы я называю вратарскими. В каждом периоде он держал нас в игре. Мы нашли способ победить, но Боб был главной причиной удачного исхода», — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.
Бобровский в матче с «Далласом» отразил 37 бросков и стал второй звездой матча.
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