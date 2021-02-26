Александр Овечкин вошел в топ-100 ассистентов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 26 февраля вошел в топ-100 ассистентов в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (5:2) 35-летний россиянин сделал 582-ю результативную передачу за карьеру в лиге. Овечкин обошел Дэйва Бабича (581) и вышел на 100-ю позицию в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Овечкин занимает 7-е место среди россиян по количеству результативных передач в НХЛ. Выше него в списке находятся Сергей Федоров (696), Евгений Малкин (667), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599) и Сергей Гончар (591).

Лучшим ассистентом в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (1963).