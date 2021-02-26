Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился впечатлениями от заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1).

«Да, я ждал этого 18 матчей, было очень приятно. Здорово еще, что забит он был в нужное время. Нам очень нужен был гол, так что я счастлив, что он помог», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Сергачев провел 18 матчей, в которых набрал 13 (1+12) очков.