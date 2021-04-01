Тренер «Баффало» прокомментировал первую победу команды за 18 матчей

Главный тренер «Баффало» Дон Гранато подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:1).

«Вообще нет вопросов, мы должны были положить конец этой серии хотя бы для того, чтобы спокойно двигаться дальше. Мы просто обязаны были ее прервать. Я должен был поставить этот блок. Если же смотреть с лавки тренера, конечно, я очень хотел победить. Но мы должны были держать под контролем то, что в наших силах — и сосредоточиться на улучшении нашего коллектива. Я чувствую, что мы на правильном пути и становимся лучше с каждым днем. Мы должны сохранять концентрацию в этом прогрессе», — приводит слова Гранато официальный сайт НХЛ.

«Баффало», прервав серию из 17 поражений, с 19 очками занимает последнее место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 38 очками — на пятой строчке.