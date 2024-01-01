«Торонто» вызвал 22-летнего вратаря Хилдеби из АХЛ на замену Самсонову

«Торонто» вызвал голкипера Деннис Хилдеби из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Клубу нужен вратарь, так как «Мэйпл Лифз» выставили российского голкипера Илью Самсонова на драфт отказов.

В этом сезоне 26-летний Самсонов провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на один год с зарплатой в 3,55 миллиона долларов за сезон.