«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов

«Торонто» выставил вратаря Илью Самсонова на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

В этом сезоне 26-летний россиянин провел за «Мэйпл Лифс» 15 матчей, в которых одержал 5 побед. В этих играх голкипер в среднем пропускал 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2.

Летом Самсонов заключил с «Торонто» однолетний контракт на сумму 3,55 миллиона долларов.

В этом сезоне «Мэйпл Лифс» набрали 41 очко и занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.