«Торонто» выставил голкипера Мразека на драфт отказов

«Торонто» 20 марта выставил на драфт отказов голкипера Петера Мразека, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, что летом клуб подписал с 30-летним чехом соглашение на три года. Кэпхит договора — 3,8 миллиона долларов.

Однако Мразек проиграл борьбу за роль первого номера команды Джеку Кэмпбеллу. В этом сезоне Мразек провел 17 матчей, пропуская в среднем 3,48 шайбы за матч и отражая 88,4 процента бросков.