«Рейнджерс» могут обменять 1-го номера драфта-2020 Лафренье

«Рейнджерс» готовы рассмотреть варианты обмена нападающего Алексиса Лафренье, утверждает TFP.

Клуб из Нью-Йорка готов отдать талантливого форварда, если сможет заполучить звездного игрока.

В этом сезоне 20-летний Лафренье провел 60 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков.

Напомним, что форвард был выбран «Рейнджерс» на драфте-2020 под общим 1-м номером.