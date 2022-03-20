«Торонто» подписал контракт с бывшим голкипером «Сибири»

Голкипер Харри Сятери продолжит карьеру в «Торонто». Клуб уже подписал контракт с финским вратарем, сообщает журналист Эллиотт Фридман. Речь идет о соглашении до конца сезона (зарплата — 750 тысяч долларов).

Напомним, что Харри Сятери покинул «Сибирь» по ходу серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым».

В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем до 30 апреля 2023 года.

Сятери стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии на Играх в Пекине.