«Торонто» подписал контракт с бывшим голкипером «Сибири»
Голкипер Харри Сятери продолжит карьеру в «Торонто». Клуб уже подписал контракт с финским вратарем, сообщает журналист Эллиотт Фридман. Речь идет о соглашении до конца сезона (зарплата — 750 тысяч долларов).
Напомним, что Харри Сятери покинул «Сибирь» по ходу серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым».
В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем до 30 апреля 2023 года.
Сятери стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии на Играх в Пекине.
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|Столичный дивизион
|И
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|Рейнджерс
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|23
|83
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|35
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|67
|6
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|62
|22
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|49
|8
|Монреаль
|62
|17
|45
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|62
|36
|26
|76
|5
|Даллас
|60
|33
|27
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|62
|22
|40
|53
|8
|Аризона
|61
|20
|41
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|72
|5
|Ванкувер
|63
|30
|33
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|61
|26
|35
|60
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
Результаты / календарь
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24.03
25.03
|20.03
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|5 : 1
|20.03
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|6 : 3
|20.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|1 : 2
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|2 : 5
|20.03
|05:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 2
|20.03
|21:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|20.03
|23:59
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|62
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09
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