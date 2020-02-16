«Торонто» в матче АХЛ отыгрался с 0:4. Коршков эффектно забил в овертайме

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Бельевиль» — 7:6. Хозяева после первого периода уступали 0:4, но сумели отыграться. Победную шайбу в эффектном стиле забросил россиянин Егор Коршков. Он отличился в третьей игре подряд.

У гостей во второй игре подряд забил Виталий Абрамов.