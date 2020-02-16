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«Торонто» в матче АХЛ отыгрался с 0:4. Коршков эффектно забил в овертайме

03:33
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«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Бельевиль» — 7:6. Хозяева после первого периода уступали 0:4, но сумели отыграться. Победную шайбу в эффектном стиле забросил россиянин Егор Коршков. Он отличился в третьей игре подряд.

У гостей во второй игре подряд забил Виталий Абрамов.

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