«Торонто» в матче АХЛ отыгрался с 0:4. Коршков эффектно забил в овертайме
03:33
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Бельевиль» — 7:6. Хозяева после первого периода уступали 0:4, но сумели отыграться. Победную шайбу в эффектном стиле забросил россиянин Егор Коршков. Он отличился в третьей игре подряд.
Egor Korshkov.— Toronto Marlies (@TorontoMarlies) February 15, 2020
That's it, that's the tweet. #MarliesLive pic.twitter.com/eqGcwyJV1l
У гостей во второй игре подряд забил Виталий Абрамов.
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