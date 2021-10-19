Шайба Панарина в овертайме принесла «Рейнджерс» победу над «Торонто»
04:47
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» со счетом 2:1.
На гол Мики Зибанежада «Мэйпл Ливз» ответили точным броском Майкла Бантинга. Победную шайбу в овертайме забросил Артемий Панарин. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков.
«Рейнджерс» и «Торонто» после 4 матчей набрали по 5 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Зибанежад — 1, 13:49 — 0:1. Бантинг — 2 (Райлли, Таварес), 21:36 — 1:1. Панарин — 1 (Зибанежад), 63:48 — 1:2.
Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (12+17+9+3) — 23 (10+2+7+4).
Наши: — - Панарин (21.34/2/0).
19 октября. Торонто. Scotiabank Arena.
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