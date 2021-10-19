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«Филадельфия» разгромила «Сиэтл», у Проворова самое большое время на льду

04:42
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 6:1.

В составе хозяев отличились Клод Жиру, Трэвис Конекны, Дерик Брассар, Райан Эллис, Джастин Браун и Джоэл Фараби. Гости ответили точным броском Карсона Суси. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 25 минут 22 секунды — больше всех за матч.

«Филадельфия» в двух матчах набрала 3 очка, у «Сиэтла» 3 очка в 4 играх.

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Сергей Разин все материалы автора
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