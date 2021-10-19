«Филадельфия» разгромила «Сиэтл», у Проворова самое большое время на льду
04:42
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 6:1.
В составе хозяев отличились Клод Жиру, Трэвис Конекны, Дерик Брассар, Райан Эллис, Джастин Браун и Джоэл Фараби. Гости ответили точным броском Карсона Суси. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 25 минут 22 секунды — больше всех за матч.
«Филадельфия» в двух матчах набрала 3 очка, у «Сиэтла» 3 очка в 4 играх.
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