«Филадельфия» разгромила «Сиэтл», у Проворова самое большое время на льду

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 6:1.

В составе хозяев отличились Клод Жиру, Трэвис Конекны, Дерик Брассар, Райан Эллис, Джастин Браун и Джоэл Фараби. Гости ответили точным броском Карсона Суси. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 25 минут 22 секунды — больше всех за матч.

«Филадельфия» в двух матчах набрала 3 очка, у «Сиэтла» 3 очка в 4 играх.