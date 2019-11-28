«Торонто» разгромил «Детройт», Михеев сделал две голевые передачи

«Торонто» на выезде разгромил шесть безответных шайб в ворота «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:0). «Мэйпл Ливз» одержали третью победу кряду, а «Ред Уингз» проиграли в седьмой раз подряд.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев? отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Голы: Дермотт — 2 (Михеев, Таварес), 1:04 — 0:1. Бэрри — 3 (Готье, Тимашов), 2:24 — 0:2. Таварес — 7 (Бэрри, Михеев), 9:48 — 0:3. Нюландер — 9 (Райлли, Юнссон), 21:03 — 0:4. Юнссон — 6 (Нюландер, Райлли), 23:34 — 0:5. Юнссон — 7 (бол., Спецца, Капанен), 27:07 — 0:6.

Вратари: Ховард (Бернье, 9:48) — Андерсен.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 25 (11+5+9) — 54 (16+26+12).

Наши: — - Михеев (16.11/1/+2).

28 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.

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