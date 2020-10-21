«Торонто» продлил контракт с Михеевым
02:31
Форвард «Торонто» Илья Михеев подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года. Средняя годовая зарплата игрока составит 1,645 миллиона долларов.
В минувшем сезоне Михеев провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «+6».
??? Soup's back on the menu for two more years!— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 20, 2020
Ilya Mikheyev has signed a two-year contract extension. #LeafsForever
Details: https://t.co/awTa3TDZff pic.twitter.com/0QhV48B46p