«Торонто» продлил контракт с Михеевым

Форвард «Торонто» Илья Михеев подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года. Средняя годовая зарплата игрока составит 1,645 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Михеев провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «+6».