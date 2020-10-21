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«Торонто» продлил контракт с Михеевым

02:31
Илья Михеев. Фото nhl.com
Илья Михеев. Фото nhl.com
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Форвард «Торонто» Илья Михеев подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года. Средняя годовая зарплата игрока составит 1,645 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Михеев провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «+6».

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