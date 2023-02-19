«Торонто» одержал волевую победу над «Монреалем»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:1.

На гол Джоша Андерсона хозяева ответили дублем Майкла Бантинга, а также шайбами Пьера Энгвалла, Вильяма Нюландера и Давида Кампфа. Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов пропускал встречу.

После этого матча «Торонто» с 76 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 50 очками — на 15-й строчке.