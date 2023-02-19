Ахо в матче с «Вашингтоном» не попал по пустым воротам с нескольких сантиметров

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».

В одном из эпизодов встречи шайба оказалась у форварда «Харрикейнз» Себастьяна Ахо. 25-летний финн находился в нескольких сантиметров от ворот в тот момент, когда голкипер «Кэпиталз» уже был обыгран, но не попал в створ.

Отметим, встреча проходит на открытом воздухе.