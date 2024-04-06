«Торонто» и «Тампа» вышли в плей-офф НХЛ

«Торонто» и «Тампа Бэй» гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ.

«Торонто» с 95 очками занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ после 75 матчей. Команда вышла в плей-офф благодаря поражению «Филадельфии» от «Баффало» (2:4) и победе «Каролины» над «Вашингтоном» (4:2).

«Тампа» с 93 очками идет шестое на «Востоке» после 76 игр. Команда Никиты Кучерова гарантировала себе место в плей-офф благодаря тем же матчам, а также победе «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Детройтом» (4:3).