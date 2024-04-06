«Детройт» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» и «Рейнджерс» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 6 апреля в Детройте и завершилась победой гостей — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Детройт» — «Рейнджерс» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Рейнджерс» с 108 очками лидируют в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 82 очка.