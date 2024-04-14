«Торонто» в овертайме уступил «Детройту», Самсонов отразил 27 бросков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Детройту» со счетом 4:5.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Митч Марнер, еще по шайбе забросили Ник Робертсон, Остон Мэттьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 27 брсоков из 32. У «Рэд Уингз» дубль оформил Алекс Дэбринкат, еще по голу забили Симон Эдвинссон, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

После этого матча «Торонто» со 102 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 87 очками — на восьмой строчке.