«Торонто» обыграл «Даллас». Дадонов оформил дубль
«Торонто» дома переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Мэйпл Лифс» прервали четырехматчевую победную серию «Старз».
Российский форвард гостей Евгений Дадонов оформил дубль. Теперь у него 12 голов в этом сезоне.
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 27 из 31 броска по своим воротам.
«Даллас» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Даллас» — 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
Голы: Нюландер — 24 (бол., Райлли), 6:34 — 1:0. Бенн — 10 (бол., Павелски, Робертсон), 14:52 — 1:1. Дадонов — 11 (Делландреа, Сутер), 17:23 — 1:2. Таварес — 15 (бол., Нюландер), 23:40 — 2:2. Мэттьюс — 41 (бол., Таварес), 32:37 — 3:2. Дадонов — 12 (буллит), 51:05 — 3:3. Марнер — 22 (Мэттьюс, Найз), 51:37 — 4:3. Нюландер — 25 (Таварес, Бертуцци), 51:57 — 5:3. Джонстон — 15 (Хейсканен, Марчмент), 58:35 — 5:4.
Вратари: Самсонов — Уэджвуд (56:57 — 58:35, 58:44).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (4+12+15) — 31 (10+12+9).
Наши: — - Дадонов (13.16/2/+3).
8 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.
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|Айлендерс
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|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
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|23
|24
|53
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|Нью-Джерси
|48
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|53
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|В
|П
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|2
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|59
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|25
|23
|58
|5
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|24
|58
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|21
|29
|50
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|48
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|20
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
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|50
|31
|19
|68
|2
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|32
|19
|68
|3
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|18
|65
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|Сент-Луис
|49
|26
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|54
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|26
|25
|54
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|14
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|30
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|И
|В
|П
|О
|1
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|50
|34
|16
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
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|29
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|59
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|48
|23
|25
|56
|5
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|50
|21
|29
|52
|6
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|23
|27
|51
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
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|14
|37
|33
|8.02
|03:00
|
Торонто – Даллас
|5 : 4
|8.02
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|3 : 1
|8.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|86
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|51
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|50
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88