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Сегодня, 05:52

«Торонто» обыграл «Даллас». Дадонов оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Дадонов празднует гол.
Фото USA Today Sports

«Торонто» дома переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Мэйпл Лифс» прервали четырехматчевую победную серию «Старз».

Российский форвард гостей Евгений Дадонов оформил дубль. Теперь у него 12 голов в этом сезоне.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

«Даллас» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Даллас» — 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Голы: Нюландер — 24 (бол., Райлли), 6:34 — 1:0. Бенн — 10 (бол., Павелски, Робертсон), 14:52 — 1:1. Дадонов — 11 (Делландреа, Сутер), 17:23 — 1:2. Таварес — 15 (бол., Нюландер), 23:40 — 2:2. Мэттьюс — 41 (бол., Таварес), 32:37 — 3:2. Дадонов — 12 (буллит), 51:05 — 3:3. Марнер — 22 (Мэттьюс, Найз), 51:37 — 4:3. Нюландер — 25 (Таварес, Бертуцци), 51:57 — 5:3. Джонстон — 15 (Хейсканен, Марчмент), 58:35 — 5:4.

Вратари: Самсонов — Уэджвуд (56:57 — 58:35, 58:44).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (4+12+15) — 31 (10+12+9).

Наши: — - Дадонов (13.16/2/+3).

8 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Дадонов
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 51 32 19 67
2 Каролина 49 28 21 61
3 Филадельфия 51 26 25 58
4 Айлендерс 50 21 29 54
5 Питтсбург 47 23 24 53
6 Нью-Джерси 48 25 23 53
7 Вашингтон 48 22 26 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 31 19 71
2 Флорида 50 31 19 66
3 Тампа-Бэй 51 27 24 59
4 Торонто 48 25 23 58
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 31 19 68
2 Колорадо 51 32 19 68
3 Виннипег 48 30 18 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 50 34 16 73
2 Вегас 51 30 21 66
3 Эдмонтон 46 29 17 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 50 23 27 51
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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14.02
8.02 03:00
Торонто – Даллас
 5 : 4
8.02 03:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 3 : 1
8.02 05:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 86
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 51 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 50 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 18 1.88
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