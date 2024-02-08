«Торонто» обыграл «Даллас». Дадонов оформил дубль

«Торонто» дома переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Мэйпл Лифс» прервали четырехматчевую победную серию «Старз».

Российский форвард гостей Евгений Дадонов оформил дубль. Теперь у него 12 голов в этом сезоне.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

«Даллас» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Даллас» — 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Голы: Нюландер — 24 (бол., Райлли), 6:34 — 1:0. Бенн — 10 (бол., Павелски, Робертсон), 14:52 — 1:1. Дадонов — 11 (Делландреа, Сутер), 17:23 — 1:2. Таварес — 15 (бол., Нюландер), 23:40 — 2:2. Мэттьюс — 41 (бол., Таварес), 32:37 — 3:2. Дадонов — 12 (буллит), 51:05 — 3:3. Марнер — 22 (Мэттьюс, Найз), 51:37 — 4:3. Нюландер — 25 (Таварес, Бертуцци), 51:57 — 5:3. Джонстон — 15 (Хейсканен, Марчмент), 58:35 — 5:4.

Вратари: Самсонов — Уэджвуд (56:57 — 58:35, 58:44).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (4+12+15) — 31 (10+12+9).

Наши: — - Дадонов (13.16/2/+3).

8 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.