«Торонто» — «Бостон»: видеообзор матча

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«Бостон» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 86 очками в 63 матчах.

«Торонто» идет на пятой строчке с 78 очками в 61 игре.