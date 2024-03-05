Бобровский признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2).

35-летний россиянин отразил 26 бросков из 28. Первой звездой признан форвард Сэм Рейнхарт, оформивший дубль. Вторая звезда — форвард Александр Барков, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Бобровский провел 45 матчей, четыре раза сыграв на ноль при 91,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.29.