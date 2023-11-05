«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Воронков забил гол

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 2:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Том Уилсон, который также не реализовал буллит, и Сонни Милано, у «Блю Джэкетс» шайбу забросил Дмитрий Воронков с передачи Кирилла Марченко.

После этого матча «Вашингтон» с 11 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 10 очками — на 14-й строчке.