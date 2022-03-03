Радулов сыграл 500-й матч в НХЛ

«Даллас» играет с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Старз» на льду появился российский нападающий Александр Радулов. Он играет в четвертом звене.

Как сообщает пресс-служба клуба, для Радулова эта игра стала 500-й в регулярных чемпионатах НХЛ. В этих играх на его счету 363 (142+221) очка.

Ранее Радулов играл в НХЛ также за «Нэшвилл» и «Монреаль».