«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис». Панарин набрал 3 очка

«Рейнджерс» выиграли у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Блюз».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

В составе проигравшей команды одним голом отметился российский нападающий Иван Барбашев.

«Сент-Луис» идет на 3-м месте в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.