«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис». Панарин набрал 3 очка
«Рейнджерс» выиграли у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Блюз».
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
В составе проигравшей команды одним голом отметился российский нападающий Иван Барбашев.
«Сент-Луис» идет на 3-м месте в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|3.03
|03:30
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|- : -
|3.03
|03:30
|
Торонто – Баффало
|- : -
|3.03
|04:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|- : -
|3.03
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03